З Росії та Білорусі зняли всі санкції у водних видах спорту

З російських і білоруських спортсменів знято всі санкції у водних видах спорту.

Про це повідомляє пресслужба World Aquatics.

Таким чином, відтепер росіяни та білоруси зможуть змагатися на міжнародних турнірах на повних правах, включно з використанням національної символіки. Це рішення стосується плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, гайдайвінгу та водного поло.

Нагадаємо, у листопаді минулого року World Aquatics ухвалила рішення про повернення російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі починаючи з 1 січня 2026 року.

Таке рішення призвело до того, збірні України та Росії саме сьогодні, 13 квітня, повинні були провести очний матч на Кубок світу з водного поло. Проте збірна України від участі у матчі відмовилася. За це команді загрожує технічна поразка.

Зазначимо, що до цього з Росії та Білорусі повністю знімали санкції в дзюдо та самбо, в інших видах спорту – лише послаблювали.