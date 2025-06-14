Відома волейболістка померла від серцевого нападу

Відома італійська волейболістка Барбара Січільяно померла у віці 52 років.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Спортсменка пішла з життя в результаті серцевого нападу, який трапився під час відпустки в Лаваньї, регіон Лігурія.

Січільяно за кар’єру провела 39 матчів за збірну Італії, в складі якої брала участь у чемпіонаті світу 1994 року. Більшу частину кар’єри провела в Модені, також виступала за такі клуби елітного дивізіону італійського волейболу як Альтамура, Бергамо, Спеццано, Реджо Емілія та К’єрі.

У Барбари залишилося дві доньки, обидві стали професійними волейболістками.

Раніше повідомлялося про те, що під час ралі в Польщі загинув молодий італійський автогонщик Маттео Доретто.