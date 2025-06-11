У Польщі трагічно загинув молодий італійський гонщик

Італійський гонщик Маттео Доретто загинув напередодні ралійного етапу у Польщі.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що трагедія сталася перед 81-м Ралі Польщі. 21-річний італієць загинув в результаті нещасного випадку під час передрейсових тестів.

Як повідомляє джерело, екіпаж Peugeot 208 Rally4, який складався з Доретто, чемпіона Італії серед юніорів 2024 року, та Самуеле Пеллегріно, з'їхав з дороги в Елганово й врізався в дерево.

Доретто загинув на місці події, а от життю Пеллегріно нічого не загрожує.

Раніше чемпіон світу Формули-1 сезону 1979 року у складі Феррарі Джоді Шектер зізнався, що він більше не може керувати автомобілем в Італії, бо втратив водійську ліцензію.