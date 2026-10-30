Найсексуальніша волейболістка світу запалила мережу гарячими фото з Багам: похизувалася фігурою в купальнику

Кайла Сіммонс, яку в соцмережах часто називають найсексуальнішою волейболісткою світу, потішила підписників новою порцією спекотних кадрів.

Цього разу американка перенесла шанувальників на сонячні Багамські острови, де насолоджується відпочинком біля океану.

На опублікованих фото Кайла позує в купальнику, демонструючи розкішну фігуру в різних образах. Волейболістка фотографувалася просто на піску, ніжилася у воді та влаштувала ефектну фотосесію на надувному матраці.

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Літня атмосфера, бірюзова вода й відверті пляжні образи зробили добірку особливо яскравою.

Нові світлини Сіммонс вкотре привернули увагу до її сторінки в соцмережах, де спортсменка ділиться не лише моментами з життя, а й ефектними кадрами з подорожей та відпочинку.

Нагадаємо, попри чутки у 2024 році про можливе повернення у великий спорт і навіть шанс потрапити до олімпійської збірної США, ці розмови так і не отримали підтвердження. Наразі Сіммонс продовжує підкорювати аудиторію вже поза майданчиком, регулярно тішачи фанатів новим контентом.

Раніше Кайла поділилася в соцмережах серією знімків, поєднавши спортивну естетику з провокаційним образом.