У Казахстані тренер вдарив юну волейболістку під час змагань: поліція розпочала розслідування

У Казахстані тренер волейбольної команди із Шимкента Хаміт Мирзабеков ударив неповнолітню спортсменку під час змагань у Павлодарі. Інцидент потрапив на відео, яке поширилося в соціальних мережах і привернуло увагу правоохоронців.

Як повідомили у Федерації волейболу, після цього випадку тренера дискваліфікували та відсторонили від участі у змаганнях на два роки. Водночас у федерації уточнили, що турнір організовувала приватна волейбольна ліга, яка не належить до Національної федерації волейболу Казахстану.

Організатори змагань отримали сувору догану та штраф через відсутність належного контролю. Догану також оголосили волейбольній академії Шимкента.

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На інцидент відреагувала й поліція Павлодарської області. Правоохоронці повідомили, що звернули увагу на відеозапис із турніру, який поширювався в соцмережах. За фактом застосування тренером фізичної сили щодо неповнолітньої учасниці волейбольної команди розпочали досудове розслідування.

"Усіх учасників інциденту встановлено та доставлено до відділу поліції. Наразі триває розслідування. Діям тренера буде надано правову оцінку відповідно до законодавства Республіки Казахстан. Перебіг розслідування перебуває на контролі керівництва поліції", — повідомили у відомстві.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування, за результатами якого діям тренера мають надати правову оцінку.

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