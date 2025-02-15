Визначилися фіналістки жіночого Кубку України

У суботу, 15 січня, відбулися півфінальні матчі жіночого Кубку України з волейболу.

В одному півфінальному поєдинку зійшлися Балта та Добродій-Медуніверситет, третя та друга команди Суперліги відповідно.

Балта змогла виграти перші два сети, після чого волейболістки Добродій-Медуніверситету змогли зробити камбек та відновити паритет. Проте на цьому їхній запал закінчився – Балта дотиснула суперника та вирвала путівку до фіналу.

А в іншому матчі було мінімум інтриги, але це й не дивно, бо там зустрілися лідер чемпіонату України Буковинка та аутсайдер Трускавець. Боротьба вийшла лише в третьому сеті за рахунку 2:0 на корисисть фавориток. Але й там все закінчилося доволі прогнозуємо – 3:0 та місце у фіналі.

Жіночий Кубок України-2024/25

Півфінал, 15 лютого

Балта – Добродій-Медуніверситет 3:2 (30:28, 25:21, 13:25, 22:25, 15:8)

Буковинка – Трускавець 3:0 (25:16, 25:11, 27:25)

Таким чином, у фіналі зустрінуться Балта та Буковинка. Матч за трофей відбудеться завтра, 16 лютого. Старт зустрічі запланований на 15:00.

А паралельно із ними на майданчик вийдуть гравчині Трускаця та Добродій-Медуніверситету, які змагатимуться за бронзові нагороди.

Нагадаємо, що минулого тижня відубувся фінал Кубку України серед чоловіків, у якому зіграли Епіцентр-Подоляни та МХП-Вінниця.