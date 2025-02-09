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Епіцентр-Подоляни обіграв МХП-Вінниця та став володарем Кубку України

Олексій Погорелов — 9 лютого 2025, 21:21
ВК Епіцентр-Подоляни
ВК Епіцентр-Подоляни
Instagram Епіцентр-Подоляни

У неділю, 9 лютого, відбувся фінальний матч Кубку України з волейболу, у якому за трофей змагалися Епіцентр-Подоляни та МХП-Вінниця.

У півфіналі турніру перші з рахунком 3:0 перемогли Україну U-20, а другі здолали Буревісник 3:1.

А враховуючи те, що у фіналі зійшлися перша та третя команди Суперлігу, цей поєдинок обіцяв стати дуже цікавим. І хоча сама гра була доволі конкурентною, рахунок зустрічі виявився однобоким.

Епіцентр-Подоляни виграли перший сет 25:17, після чого МХП-Вінниця увімкнувся та створив достатньо проблем своєму супернику. Проте цього все одно було замало, щоб забрати бодай один сет.

Лідер Суперліги здобув перемогу з рахунком 3:0 та втретє в своїй історії став володарем Кубку України

Кубок України з волейболу
Фінал, 9 лютого

Епіцентр-Подоляни – МХП-Вінниця 3:0 (25:17, 27:25, 31:29)

Нагадаємо, що нещодавно Барком-Кажани виграли матч 24 туру польської PlusLiga, завдяки чому українці залишили зону вильоту.

волейбол Епіцентр-Подоляни Кубок України МХП-Вінниця

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