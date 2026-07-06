Жіноча збірна України внесла зміни у заявку за два дні до старту третього тижня Ліги націй

Тренерський штаб жіночої збірної України вніс зміни до заявки команди на третій ігровий тиждень Ліги націй за два дні до початку змагань.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

У списку з 14 волейболісток відбулася ротація на позиції пасуючої: місце Олени Напалкової у національній команді зайняла дворазова чемпіонка України у складі чернівецької Буковинки Станіслава Парфьонова.

Склад збірної України на третій ігровий тиждень Ліги націй.

Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Жетису, Казахстан), Станіслава Парфьонова (Буковинка, Україна).

Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина).

Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина).

Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкина (Бешикташ, Туреччина), Кіма Жаркова (Балта, Україна).

Ліберо: Аріна Бойко (Буковинка, Україна), Аліка Луценко (Вроцлав, Польща).

У межах третього ігрового тижня в Гонконгу "синьо-жовті" проведуть чотири поєдинки. Свій перший матч українська команда зіграє 8 липня проти збірної Італії (початок – о 12:00 за київським часом).

Наступного дня, 9 липня, о 15:30 на команду чекає протистояння з господарками майданчика – збірною Китаю. 10 липня о 12:00 відбудеться зустріч із Домініканською Республікою, а завершить цикл збірна України 12 липня ранковим матчем проти Бельгії, який розпочнеться о 06:00.

Нагадаємо, що Україна опустилася на одну сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIVB за підсумками другого тижня Ліги націй.