У колишнього тренера жіночої збірної України діагностували рак легень

У колишнього тренера жіночої збірної України та чинного наставника Буковинки Гарія Єґіазарова діагностували рак легень.

Про це повідомляє Федерація волейболу України.

Хвороба 64-річного наставника перебуває у важкій стадії. У його легенях виявили множинні метастази. Також зазнали вторинного ураження кістки, печінка та селезінка.

Як зазначається, лікування потребує значних фінансових витрат, тому було оголошено збір на допомогу українському тренеру. Ознайомитися з ним ви можете за посиланням.

Гарій Єґіазаров тричі очолював "синьо-жовтих". Перша його каденція відбулася у період з 1995 до 1997 року, тоді національна команда під його керівництвом брала участь в Олімпійських іграх-1996 в американській Атланті, де посіла 11-те місце.

В другому терміні своєї роботи на чолі національної команди (2001-2003 роки) збірна дійшла до півфіналу Євроволею, а в третьому циклі роботи (2013-2020 роки) наші дівчата тріумфували в Золотій Євролізі.

Наразі Єґіазаров є чинним тренером жіночої збірної України U-22, проте за станом здоров'я на старт Євроволею не поїде. Замінить 64-річного спеціаліста його асистент та наставник Балти Володимир Мірчев.

Також зауважимо, що на клубному рівні Єґіазаров очолював італійську Равенну, російське Дінамо (у період з 2004 до 2005 року), а повернувшись в Україну, працював головним тренером Златогора, Сіверськодончанки, Орбіти, Аланти та чернівецької Буковинки, з якою виграв двічі чемпіонат України.

Нагадаємо, що напередодні легендарному англійському футболісту та тренеру Кевіну Кігану діагностували рак.