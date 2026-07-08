Україна – Італія: онлайн-трансляція матчу жіночої Ліги націй

Жіноча збірна України з волейболу матчем проти Італії розпочне заключний, третій тиждень основного раунду Ліги націй-2026.

Поєдинок відбудеться у середу, 8 липня. Початок – о 12:00 за київським часом.

Дивіться матч Україна – Італія наживо на Ютуб-каналі "Суспільне Спорт".

Матч Україна – Італія стане важливим для "синьо-жовтих" у боротьбі за збереження прописки в Лізі націй на наступний сезон. Наразі українська команда посідає 15-те місце в турнірній таблиці та має лише одну перемогу переваги над головними конкурентками у боротьбі за виживання.

Суперником українок буде один із найсильніших колективів світового волейболу – збірна Італії, яка є чинною чемпіонкою світу. У поточному розіграші Ліги націй італійки перебувають на четвертій позиції та продовжують боротьбу за вихід до плей-оф.

Раніше повідомлялося про зміни у заявці жіночої збірної України на третій тиждень Ліги націй.