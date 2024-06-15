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Збірна України здолала Чехію та вийшла у фінал Золотої Євроліги

Владислав Уткін — 15 червня, 22:05
Збірна України здолала Чехію та вийшла у фінал Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України здолала Чехію у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (26:24, 25:16, 25:19).

В першому сеті Чехія постійно лідирувала, але наприкінці партії українці зрівняли рахунок та забрали сет.

У другому сеті "синьо-жовті" повністю домінували над суперником та здобули перемогу з відривом у дев'ять очок.

Початок третьої партії пройшов за щільної боротьби, проте Україна зуміла створити комфортний гандикап у рахунку та досягти кінцевої перемоги.

Золота Євроліга-2024
Півфінал
15 червня

Україна Чехія 3:0 (26:24, 25:16, 25:19)

У фіналі Золотої Євроліги Україна зіграє проти Хорватії, яка у своєму півфіналі здолала Естонію (3:2). Поєдинок відбудеться 16 червня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що жіноча українська команда втратила шанси пробитися у Кубок Претендентів.

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