Збірна України здолала Чехію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
Чоловіча збірна України здолала Чехію у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (26:24, 25:16, 25:19).
В першому сеті Чехія постійно лідирувала, але наприкінці партії українці зрівняли рахунок та забрали сет.
У другому сеті "синьо-жовті" повністю домінували над суперником та здобули перемогу з відривом у дев'ять очок.
Початок третьої партії пройшов за щільної боротьби, проте Україна зуміла створити комфортний гандикап у рахунку та досягти кінцевої перемоги.
Золота Євроліга-2024
Півфінал
15 червня
Україна — Чехія 3:0 (26:24, 25:16, 25:19)
У фіналі Золотої Євроліги Україна зіграє проти Хорватії, яка у своєму півфіналі здолала Естонію (3:2). Поєдинок відбудеться 16 червня о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, що жіноча українська команда втратила шанси пробитися у Кубок Претендентів.