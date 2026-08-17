Мбаппе і Голанд на вершині та "підйом" Мессі: EA Sports представила рейтинги футболістів в FC 27

EA Sports офіційно представила рейтинги найкращих футболістів у новій частині популярного футбольного симулятора FC 27.

Одразу два футболісти отримали максимальний рейтинг 91 – зірки Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд. Саме вони стали найрейтинговішими гравцями нової частини гри.

Далі розташувалися футболісти з рейтингом 90. До елітної компанії увійшли Родрі, Усман Дембеле, Вітінья, Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Педрі, Ламін Ямаль, Тібо Куртуа та Джуд Беллінгем.

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Окремо варто відзначити Ліонеля Мессі. Рейтинг аргентинця у FC 27 зріс одразу на три пункти – з 86 до 89 у порівнянні з попередньою частиною.

А ось Кріштіану Роналду не потрапив до списку найрейтинговіших футболістів гри.

Загалом EA Sports презентувала картки 27 футболістів із рейтингом від 91 до 88.

The ratings are official. The debate has officially begun.



Football's best are in #FC27.



Pre-order now: https://t.co/2jnXPAjGfM pic.twitter.com/S0p7IjqagX — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) August 17, 2026

Реліз EA Sports FC 27 запланований на 17 вересня 2026 року. Розробники вже представили перший трейлер нової частини гри.

Раніше повідомлялося, що. став відомий цінник EA FC 27 для різних регіонів.