Кисилюк – про підготовку до Ліги Націй: Я думаю, ми будемо показувати хороший рівень волейболу

Гравець збірної України та бухарестського Рапіда Євгеній Кисилюк розкрив подробиці підготовки команди до Ліги націй-2026 та прокоментував зміну своєї ігрової позиції на спортивному майданчику.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Як відомо, у межах підготовки до Ліги Націй "синьо-жовті" візьмуть участь у міжнародному товариському турнірі в Польщі, де зіграють три спаринги. Перша гра буде проти Болгарії. Зустріч запланована на 20 травня о 21:00 (за київським часом).

"Я думаю, що зараз всі в не максимально оптимальних кондиціях, тому що тільки закінчили свої сезони. Трішки відпочили й крок за кроком, я думаю, ми будемо набирати хід і показувати хороший рівень волейболу".

Цей турнір, який ми будемо грати тут в Катовіце, я думаю, що дасть нам дуже багато і позитивних моментів, негативних, над якими потрібно буде працювати – ми будемо знати, над чим більше працювати надалі нам після цього турніру і у підготовці перед Лігою Націй".

Також Кисилюк прокоментував, що у заявці збірної України він був вказаний як діагональний, а не догравальник

"Так, це не перший раз для мене. Це, в принципі, для мене звична позиція. Я люблю цю позицію також. Звичайно, основна моя позиція догравальник, але на цьому турнірі так і буду грати, як діагональний, тому що Василь Тупчий теж нещодавно тільки закінчив чемпіонат і йому теж потрібно дати трошки часу на відпочинок.

Також є молоді гравці, дійсно перспективні, діагональні, які можуть дати дуже багато в майбутньому для нашої збірної. Але також потрібно, можливо, якоїсь стабільності на цій позиції на цей момент, поки немає основних виконавців таких як Вася. Тому я, можливо, допоможу чимось збірній у цьому амплуа".

Чоловіча Ліга націй з волейболу триватиме з 10 червня до 2 серпня. Свій перший поєдинок у цьому турнірі "синьо-жовті" проведуть проти Японії. Зустріч запланована на 15 червня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" дебютували в Лізі націй та посіли 9-те місце в турнірній таблиці, а Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду.

Також зауважимо, що догравальник збірної України Тимофій Полуян не зможе взяти участь у матчах Ліги націй-2026 через травму.