Збірна України оголосила склад на товариський турнір у Польщі

Збірна України з волейболу оприлюднила склад на міжнародний товариський турнір у Польщі, що стане важливим етапом підготовки команди до старту в Лізі націй-2026.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Склад збірної України з волейболу на матчі товариського турніру у Польщі:

пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай), Сергій Євстратов (Леви, Чехія)

діагональні: Максим Тонконог (Фано, Італія), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія)

догравальники: Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Микита Лубан (Епіцентр-Подоляни)

блокуючі: Андрій Челеняк (Епіцентр-Збірна U-20), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Руслан Черватюк (Епіцентр-Збірна U-20), Владислав Щуров (Барком-Кажани)

ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Декілька лідерів приєднаються до збірної пізніше – під час турніру або вже після нього. Серед них: діагональний Василь Тупчій, блокуючий Юрій Семенюк та догравальник Олег Плотницький.

Турнір відбудеться з 20 по 23 травня у польських містах Сосновець та Катовіце. Українська національна команда зустрінеться із Болгарією, Польщею та Сербією.

Розклад матчів збірної України

20 травня (Сосновець). Болгарія – Україна.

22 травня (Катовіце). Польща – Україна.

23 травня (Катовіце). Україна – Сербія.

"Синьо-жовті" минулого року дебютувала у Лізі націй, посівши дев'яте місце за підсумками основного етапу та зберігши за собою місце у розіграші турніру-2026.