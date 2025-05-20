Збірна України перед дебютом у Лізі націй зіграє на престижному турнірі: відомі суперники
Збірна України з волейболу перед дебютом у Лізі націй візьме участь у престижному міжнародному турнірі Silesia Cup, що пройде у Польщі.
Про це повідомляє Volleyball.ua.
Участь у турнірі візьмуть чотири національні команди: Польща, Україна, Болгарія та Німеччина. Змагання триватимуть три дні, під час яких відбудуться по два матчі щодня.
Два матчі пройдуть в легендарному залі "Сподек" у Катовіце. Ще чотири поєдинку проведуть в "PreZero Arena" в місті Глівіце.
Розклад матчів Silesia Cup-2025
28 травня, середа
Катовіце (Сподек)
17:00 Болгарія – Німеччина
20:00 Польща – Україна
30 травня, п’ятниця
Глівіце (PreZero Arena)
17:00 Польща – Болгарія
21:00 Німеччина – Україна
31 травня, субота
Глівіце (PreZero Arena)
17:00 Болгарія – Україна
21:00 Польща – Німеччина
Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 року наша команда вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.
15 травня на офіційному сайті міжнародної федерації волейболу (FIVB – ФІВБ) з’явився розширений склад збірної України з волейболу на матчі Ліги націй-2025.