Збірна України перед дебютом у Лізі націй зіграє на престижному турнірі: відомі суперники

Збірна України з волейболу перед дебютом у Лізі націй візьме участь у престижному міжнародному турнірі Silesia Cup, що пройде у Польщі.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Участь у турнірі візьмуть чотири національні команди: Польща, Україна, Болгарія та Німеччина. Змагання триватимуть три дні, під час яких відбудуться по два матчі щодня.

Два матчі пройдуть в легендарному залі "Сподек" у Катовіце. Ще чотири поєдинку проведуть в "PreZero Arena" в місті Глівіце.

Розклад матчів Silesia Cup-2025

28 травня, середа

Катовіце (Сподек)

17:00 Болгарія – Німеччина

20:00 Польща – Україна

30 травня, п’ятниця

Глівіце (PreZero Arena)

17:00 Польща – Болгарія

21:00 Німеччина – Україна

31 травня, субота

Глівіце (PreZero Arena)

17:00 Болгарія – Україна

21:00 Польща – Німеччина

Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 року наша команда вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.

15 травня на офіційному сайті міжнародної федерації волейболу (FIVB – ФІВБ) з’явився розширений склад збірної України з волейболу на матчі Ліги націй-2025.