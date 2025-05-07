Збірна України розпочала підготовку до Ліги націй: відомий склад на перший етап зборів

Чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до Ліги націй-2025.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Тренувальний збір розпочався в місті Городок, на базі спортивного комплексу "Епіцентр". На цей навчально-тренувальний збір аргентинський наставник Рауль Лосано запросив лише тих виконавців, які відіграли останній сезон у клубах української Суперліги.

Склад збірної України

Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Владислав Діденко (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Денис Дегтяр (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20);

Діагональні: Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся), Михайло Якушенко (МХП-Ладижин);

Догравальники: Микита Лубан (Житичі-Полісся), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Едуард Штерик (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни), Сергій Міщенко (МХП-Ладижин);

Ліберо: Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни), Микола Джуль (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20);

Центральні блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Андрій Челеняк (Епіцентр-Подоляни), Руслан Черватюк (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20).

Уже найближчими днями Рауль Лосано оголосить остаточний склад, який вирушить на другий етап підготовки – до Польщі, де до обраних гравців приєднаються волейболісти, які виступають в іноземних чемпіонатах. В Польщі команда продовжить інтенсивну роботу перед офіційними міжнародними матчами.

Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 збірна України вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.