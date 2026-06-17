Плотницький приєднається до збірної України на матчі другого тижня Ліги націй

Склад збірної України з волейболу на другому тижні Ліги націй підсилять Олег Плотницький та Максим Дрозд.

Про це повідомив діагональний національної збірної Василь Тупчій.

Через проблеми з документами догравальник Олег Плотницький пропустив перший тиждень Ліги націй, але разом із центральним блокувальником Максимом Дроздом, який не потрапив у заявку на перші матчі, підсилить збірну України на другому ігровому тижні.

"Повернулися ми в Марібор, приїхали вчора в 10-й годині вечора. В планах ми тренуємося тут до неділі. Має приїхати молодіжна збірна України, планується з ними товариський матч. І далі вирушаємо на другий тур. Другий тур, як на мене, буде одним із найскладніших. Але до нас доєднається вже Олег Плотницький та Максим Дрозд", – сказав Тупчій.

Наразі збірна України посідає 8 місце з 18 команд у турнірній таблиці Ліги націй-2026, перебуваючи за крок від потрапляння у плейоф.