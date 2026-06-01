Плотницький продовжив контракт із Перуджею та може побити рекорд клубу

Український догравальник італійської Перуджи Олег Плотницький продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода була розрахована на 2 роки продовження співпраці. Українець може побити історичний рекорд Перуджи за тривалістю перебування в клубі, якщо відіграє цей термін повністю. Раніше рекордсменом був Массімо Колачі.

"Я вважаю, що побити рекорд Макса неможливо, адже він виграв із Перуджею всі трофеї – від першого в історії клубу до останнього, аж до сьогоднішнього дня, тож, звісно, він залишається номером один! Навіть якщо хтось залишиться в клубі довше за нього або виграє більше трофеїв, цю історію неможливо повторити чи побити його рекорд! Щодо мене, то я дуже пишаюся тим, що маю можливість і далі носити футболку Перуджі, грати за Перуджі у нашому домі. Це дуже важливо у волейболі, не всі мають таку можливість, а я її маю!", – прокоментував Плотницький продовження контракту з клубом.

За сім сезонів українець відіграв за Перуджу 206 матчів. На його рахунку 885 брейк-пойнтів та 1443 результативні атаки (з яких 164 – блоки). Також він лідирує за показником ейсів в італійському чемпіонаті – 306. Разом з командою Плотницький виграв 15 трофеїв: 6 Суперкубків, 2 Кубки Італії, 3 Клубні чемпіонати світу, 2 Ліги чемпіонів та 2 чемпіонські титули.

Нагадаємо, що у фінальному матчі цьогорічної Ліги чемпіонів Перуджа перемогла польську Алурон Варту Заверцє з рахунком 3:0 (29:27, 25:18, 25:16). Олег Плотницький та Сімоне Джанеллі за підсумками турніру потрапили до символічної збірної за версією Європейської конфедерації волейболу.