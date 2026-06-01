Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Плотницький продовжив контракт із Перуджею та може побити рекорд клубу

Микола Літвінов — 1 червня 2026, 10:58
Плотницький продовжив контракт із Перуджею та може побити рекорд клубу
Олег Плотницький
www.sirsafetyperugia.it

Український догравальник італійської Перуджи Олег Плотницький продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода була розрахована на 2 роки продовження співпраці. Українець може побити історичний рекорд Перуджи за тривалістю перебування в клубі, якщо відіграє цей термін повністю. Раніше рекордсменом був Массімо Колачі.

"Я вважаю, що побити рекорд Макса неможливо, адже він виграв із Перуджею всі трофеї – від першого в історії клубу до останнього, аж до сьогоднішнього дня, тож, звісно, він залишається номером один! Навіть якщо хтось залишиться в клубі довше за нього або виграє більше трофеїв, цю історію неможливо повторити чи побити його рекорд!

Щодо мене, то я дуже пишаюся тим, що маю можливість і далі носити футболку Перуджі, грати за Перуджі у нашому домі. Це дуже важливо у волейболі, не всі мають таку можливість, а я її маю!", – прокоментував Плотницький продовження контракту з клубом.

За сім сезонів українець відіграв за Перуджу 206 матчів. На його рахунку 885 брейк-пойнтів та 1443 результативні атаки (з яких 164 – блоки). Також він лідирує за показником ейсів в італійському чемпіонаті – 306. Разом з командою Плотницький виграв 15 трофеїв: 6 Суперкубків, 2 Кубки Італії, 3 Клубні чемпіонати світу, 2 Ліги чемпіонів та 2 чемпіонські титули.

Нагадаємо, що у фінальному матчі цьогорічної Ліги чемпіонів Перуджа перемогла польську Алурон Варту Заверцє з рахунком 3:0 (29:27, 25:18, 25:16). Олег Плотницький та Сімоне Джанеллі за підсумками турніру потрапили до символічної збірної за версією Європейської конфедерації волейболу.

Читайте також :
Зараз він один із найкращих догравальників у світі: Капітан Перуджі – про Плотницького після перемоги у фіналі ЛЧ
Перуджа Олег Плотницький

Олег Плотницький

Зараз він один із найкращих догравальників у світі: Капітан Перуджі – про Плотницького після перемоги у фіналі ЛЧ
Плотницький вдруге поспіль потрапив у символічну збірну "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів
Перуджа з Плотницьким вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів
Перуджа з Плотницьким стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
3 українці у боротьбі за титул: прев'ю Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів

Останні новини