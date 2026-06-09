Тренер збірної України розповів, коли Плотницький може доєднатися до команди

Асистент головного тренера збірної України з волейболу Агустін Брісколі розповів про те, коли до команди зможе доєднатися зірковий Олег Плотницький, у якого виникли проблеми з документами.

Слова Брісколі наводить Суспільне спорт.

"Олег Плотницький досі не отримав паспорт. Він чекає на дзвінок про готовність документа, але поки новин немає. Хороша новина полягає в тому, що цього сезону можна змінювати склад протягом усього турніру. Раніше потрібно було подавати заявку на весь тиждень одразу. Тому якщо Олег отримає паспорт уже завтра (10 червня – прим.), теоретично він ще може зіграти проти Польщі. Але, гадаю, це буде складно", – заявив тренер.

Нагадємо, перший тиждень Ліги націй-2026 для України розпочнеться з матчу проти Японії (10 червня). Також команда Рауля Лосано на першому тижні зіграє проти Китаю (11 червня), Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).