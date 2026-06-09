Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Тренер збірної України розповів, коли Плотницький може доєднатися до команди

Олег Дідух — 9 червня 2026, 14:22
Тренер збірної України розповів, коли Плотницький може доєднатися до команди
Олег Плотницький
Getty Images

Асистент головного тренера збірної України з волейболу Агустін Брісколі розповів про те, коли до команди зможе доєднатися зірковий Олег Плотницький, у якого виникли проблеми з документами.

Слова Брісколі наводить Суспільне спорт.

"Олег Плотницький досі не отримав паспорт. Він чекає на дзвінок про готовність документа, але поки новин немає. Хороша новина полягає в тому, що цього сезону можна змінювати склад протягом усього турніру. Раніше потрібно було подавати заявку на весь тиждень одразу. Тому якщо Олег отримає паспорт уже завтра (10 червня прим.), теоретично він ще може зіграти проти Польщі. Але, гадаю, це буде складно", заявив тренер.

Нагадємо, перший тиждень Ліги націй-2026 для України розпочнеться з матчу проти Японії (10 червня). Також команда Рауля Лосано на першому тижні зіграє проти Китаю (11 червня), Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).

Олег Плотницький Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Олег Плотницький

Плотницький продовжив контракт із Перуджею та може побити рекорд клубу
Зараз він один із найкращих догравальників у світі: Капітан Перуджі – про Плотницького після перемоги у фіналі ЛЧ
Плотницький вдруге поспіль потрапив у символічну збірну "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів
Перуджа з Плотницьким вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів
Перуджа з Плотницьким стала першим фіналістом Ліги чемпіонів

Останні новини