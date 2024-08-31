Збірна України U-20 програла Сербії на чемпіонаті Європи

Збірна України U-20 поступилась одноліткам із Сербії у 4 матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:23, 25:19). Наступний поєдинок Україна проведе завтра, 1 вересня, проти Фінляндії. Початок — о 13:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи U-20 з волейболу

Врнячка Баня, Сербія

Груповий раунд. Група 1

4 тур, 31 серпня

Сербія — Україна 3:0 (25:20, 25:23, 25:19)

Нагадаємо, у першому поєдинку українці без шансів програли французам, проте в наступних 2 турах перемогли Туреччину та Польщу.

Наразі в активі України 6 балів, і вона посідає 4 сходинку у групі. Для виходу далі треба опинитися щонайменше на 2 місці.