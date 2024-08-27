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Збірна України U-20 без шансів програла Франції у першому матчі чемпіонату Європи

Микола Дендак — 27 серпня, 22:47
Збірна України U-20 без шансів програла Франції у першому матчі чемпіонату Європи
cev.eu

Збірна України U-20 поступилась одноліткам із Франції у першому матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:21, 25:16, 25:16). Це вже третя зустріч між цими командами, усі попередні ігри завершились з таким же рахунком, проте на користь українців.

Чемпіонат Європи U-20 з волейболу
Врнячка Баня, Сербія
Груповий раунд. Група 1
27 серпня

Україна — Франція 0:3 (21:25, 16:25, 16:25)

Наступний поєдинок Україна проведе завтра, 28 серпня, проти Польщі. Початок — о 15:30 за київським часом.

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