Визначилися чвертьфіналістки жіночого Євро-2026 з волейболу

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися всі чвертьфіналістки жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

З 24 національних збірних, які розпочинали турнір, боротьбу за титул продовжують вісім найсильніших команд континенту.

У верхній частині сітки фаворитки турніру – збірні Польщі та Італії можуть зійтися у півфіналі, якщо здолають своїх суперниць.

Тоді як у нижній частині головною претенденткою на фінал є чинна чемпіонка Європи та найвища за рейтингом збірна Туреччини, яка останньою виборола путівку до чвертьфіналу, здолавши Азербайджан.

Розклад 1/4 фіналу:

Середа, 2 вересня. 17:00. Сербія – Греція

Середа, 2 вересня. 20:00. Італія – Швеція

Четвер, 3 вересня. 16:00. Польща – Нідерланди

Четвер, 3 вересня. 19:00. Німеччина – Туреччина

Сітка півфіналів

Переможець пари Польща/Нідерланди – переможець пари Італія/Швеція

Переможець пари Німеччина/Туреччина – переможець пари Сербія/Греція

Як відомо, збірна України на турнірі не змогла подолати груповий етап.