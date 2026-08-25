Жіноча збірна України поступилася Чехії в четвертому турі ЧЄ-2026

Жіноча збірна України зазнала поразки від Чехії в четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Перший сет підопічні Якуба Глушака провели важко. Фаворити групи почали тиснути на українських гравчинь, й це в підсумку завершилося поразкою – 17:25.

Утім, вже згодом "синьо-жовті" спробували перевернути гру і завдяки чотирьом очкам закрили наступну партію із рахунком – 25:21.

Проте загальний малюнок гри це не змінило. Чеська команда в третьому сеті не залишила особливих надій на порятунок для українок, вигравши його з перевагою в 6 очок.

А в заключній частині зустрічі суперниці остаточно зняли питання, хто вийде переможцем з цього протистояння, та гарантували собі вихід у плейоф змагань.

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу

Груповий етап, 4-й тур

25 серпня

Чехія – Україна 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21)

Варто зазначити, що Україна зможе пройти до стадії плейоф лише за умови, якщо випередить за очками Болгарію, в якої у запасі ще два матчі: одна гра проти Австрії, яка є аутсайдером групи, інша – проти Чехії.

А команда Якуба Глушака спробує ще позмагатися за вихід до 1/8 фіналу в матчі з Сербією, який відбудеться 27 серпня о 17:00 (за київським часом).

Додамо, що команда Сербії також вважається фаворитом у нашій групі й наразі посідає перше місце в турнірній таблиці.

Зауважимо, що це вже третя поразка "синьо-жовтих" на турнірі. До цього в першому матчі наша команда поступилась у трьох сетах Болгарії, а потім на тай-бреку зазнала поразки від Греції. Перша звитяга була здобута у матчі з Австрією.

З повним розкладом ігор чемпіонату Європи-2026 з волейболу серед жінок можна ознайомитися – тут.