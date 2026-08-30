Ще не готова прощатися: зіркова волейболістка показала гарячі кадри з останніх літніх днів

Зіркова волейболістка Кайла Сіммонс знову потішила своїх прихильників новою добіркою яскравих кадрів із повсякденного життя.

Цього разу спортсменка вирішила показати, як проходить її літо. У серії фотографій Сіммонс позує у купальнику на пляжі, демонструє ефектні літні образи, ділиться домашніми моментами та показує своїх домашніх улюбленців.

Фотографії швидко привернули увагу шанувальників волейболістки, адже Кайла традиційно поєднала у своїй добірці спортивні та особисті кадри, дозволивши підписникам зазирнути у її життя поза майданчиком.

"Літо ще не закінчилося, я не готова", – підписала фото волейболістка.

Нагадаємо, нещодавно Кайла порадувала фанатів серію гарячих знімків у відвертій фотосесії.

Читайте також : Фото Колишня українська гімнастка стала мамою: спортсменка показала фото із дитиною

Раніше повідомлялося, що Сіммонс привітала американців із річницею незалежності, опублікувавши оголені фото.