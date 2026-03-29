Збірна України U-18 перемогла Латвію, але вилетіла з кваліфікації на Євро-2026

Юнацька збірна України U-18 провела свій заключний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2026, перегравши команду Латвії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Попри перемогу, підопічні Андрія Левченка вибули з відбіркового турніру, посівши третє місце в групі.

Водночас до фінальної частини ЧЄ-2026, що відбудеться в Італії, вийдуть переможці кожної групи, а також чотири найкращі збірні серед тих, хто посяде другі місця.

Чемпіонат Європи 2026

Юнаки U-18, Кваліфікація, Група D

Україна – Латвія 3:2 (24:26, 24:26, 25:22, 29:27, 15:7)

У перших двох матчах "синьо-жовті" зазнали поразок від Бельгії та Нідерландів.