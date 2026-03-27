Збірна України U-18 стартувала з прикрої поразки від Бельгії у кваліфікації на Євро-2026

У п'ятницю, 27 березня, юнацька збірна України U-18 провела свій перший матч у відборі на чемпіонат Європи-2026, у якому зазнала поразки від команди Бельгії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Українці впевнено виграли 2 сети, однак далі почалися проблеми, через що суперник зміг зрівняти рахунок та перевести гру в тай-брейк, де довів справу до вольової перемоги.

Крім бельгійців, у групі D "синьо-жовті" також зіграють проти однолітків з Австрії та Нідерландів.

До фінальної частини ЧЄ-2026, що відбудеться в Італії, вийдуть переможці кожної групи, а також чотири найкращі збірні серед тих, хто посяде другі місця.

Чемпіонат Європи 2026

Юнаки U-18, Кваліфікація, Група D

Бельгія – Україна 3:2 (15:25, 17:25, 28:26, 25:15, 15:11)

