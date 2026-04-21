Розгубили перевагу в три шайби: збірна України зазнала прикрої поразки від Казахстану на ЧС-2026

У вівторок, 21 квітня, юнацька збірна України U-18 провела свій 3-й матч на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні 1А, в якому зазнала поразки від Казахстану.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3.

Українці вдало розпочали зустріч, вигравши в "суху" перший період завдяки шайбам Ратушняка та Васяка.

У другій третині Панасенко потроїв перевагу нашої команди, однак цього разу суперник відповів двома шайбами, скоротивши відставання до мінімуму, а на 8-й хвилині третьої 20-хвилинки взагалі відновив паритет на табло.

І на цьому проблеми для підопічних Олександра Бобкіна не завершилася, адже за 3 хвилини до фінальної сирени Казахстан перевернув все з ніг на голову та вперше у зустрічі вийшов вперед зусиллями Решетка.

У кінцівці тренерський штаб "синьо-жовтих" пішов на ризик, випустивши 6-го польового, натомість пропустив ще й 5-ту шайбу вже у порожні ворота, зазнавши другої поспіль поразки на турнірі.

Чемпіонат світу з хокею U-18

Дивізіон 1A, 21 квітня

Україна – Казахстан 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Шайби: 1:0 – 17:02 Ратушняк, 2:0 – 17:33 Васяк, 3:0 – 24:53 Панасенко, 3:1 – 26:23 Ануфрієв, 3:2 – 37:31 Коленко, 3:3 – 47:13 Грідасов, 3:4 – 56:42 Решетко, 3:5 – 59:59 Кравченко

Наступним суперником нашої команди буде Польща. Переможець вийде в еліту, остання команда групи вилетить у дивізіон IB.

Нагадаємо, у другому турі "синьо-жовті" зазнали поразки від Угорщини, а на старті турніру перемогли команду Словенії.