Юнацька збірна України обіграла Польщу у межах підготовки до ЧС-2026

Юнацька збірна України U-18 обіграла Польщу в товариському матчі у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу.

Зустріч завершилась з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі відкрив у середині гри капітан збірної України Арсеній Воротеляк. До цього Польща не реалізувала більшість у першому періоді, а в другому обидві команди також не скористалися чисельною перевагою.

Полякам у підсумку вдалося зрівняти рахунок, на що українці відповіли булітом Святослав Васяк. Також точними кидками відзначилися Єгор Остапенко та Володимир Науменко.

Товариський матч

14 квітня

Польща – Україна 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 – Воротеляк (Жеребко), 29:17, 1:1 – Вуль, 31:16, 1:2 – Васяк (буліт), 34:17, 1:3 – Остапенко (Воротеляк), 36:39, 1:4 – Науменко (Лучкін, Чайка), 54:04, 2:4 – Домалевський (Галант, Бохинський), 56:33

Вже 18 квітня юнацька збірна України розпочне боротьбу безпосередньо на чемпіонаті світу-2026 зігравши у матчі проти Словенії о 17:00.

Зауважимо, чемпіонат світу U-18 триватиме з 18 по 24 квітня. Подальшими суперниками української збірної стануть: Швейцарія, Казахстан, Угорщина та Польща. Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з хокею стала бронзовим призером ЧС-2026 у дивізіоні 2В.