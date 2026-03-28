Збірна України U-18 поступилася Нідерландам у другому матчі кваліфікації на Євро-2026

Юнацька збірна України U-18 зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації на чемпіонат Європи-2026, поступившись одноліткам з Нідерландів з рахунком 1:3.

Підопічні Андрія Левченка віддали супернику перший сет, проте зуміли виграти другу партію, відігравши відставання з 11:16. Третій та четвертий ігрові відрізки пройшли вже за переваги нідерландських волейболістів, які закрили поєдинок на свою користь.

Найрезультативнішим гравцем у складі нашої команди став Олексій Накоскін, який приніс 18 очок. Антоній Кравченко та Володимир Філіповський додали до загального доробку ще 17 та 16 балів відповідно.

Чемпіонат Європи 2026

Юнаки U-18, Кваліфікація, Група D

Україна (U-18) – Нідерланди (U-18) 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 21:25)

Україна (U-18): Мушинський, Накоскін (18), Ю. Коваль (12), Філіповський (16), А. Кравченко (17), Юрчук (3), О-ій Носко (л) – старт; Токарєв (л), Крайждан (3), Хведчак, Шищак, Рибалка (1).

Нідерланди (U-18): Т. Деккер, Дж. Гансен (19), Койстра (4), Валкема (12), Де Гай (18), Воуда (15), Беземер (л) – старт; Д. Сміт (л), Сютер (1), Фрелінг, Костер, Горстінг.

Свій заключний поєдинок на цьому етапі відбору українці проведуть 29 березня проти господарів майданчика збірної Латвії.

Нагадаємо, днем раніше, 27 березня, українська збірна провела свій стартовий матч турніру проти команди Бельгії, де програла на тай-брейку.