Юнацька збірна України у драматичному матчі поступилась Швейцарії на ЧС-2026

У п'ятницю, 24 квітня, юнацька збірна України U-18 провела свій заключний матч на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні 1А, в якому поступилась команді Швейцарії.

Зустріч завершилась в овертаймі з рахунком 6:5.

Українці програли перший період – 0:2, проте змогли включити у другому. Влучні кидки Арсенія Воротеляка та Максима Вершецького скоротили відставання до мінімуму.

У третій 20-хвилинці Вершецький оформив дубль, а шайби Михайла Коробкіна та Олексій Толкунов дозволили "синьо-жовтим" відновити паритет та перевести гру в овертайм.

На 4-й хвилині додаткового періоду швейцарці стараннями Йона Ноєншвандера змогли здобути перемогу.

Чемпіонат світу з хокею U-18

Дивізіон 1A, 24 квітня

Швейцарія – Україна 6:5 (2:0, 1:2, 2:3, ОТ – 1:0)

Шайби: 1:0 – Сотьє (Кастільйоні, Келлер), 05:01, 2:0 – Зуттер (Дарон, Лутц, більш.), 11:18, 3:0 – Зуттер (Трокслер, Бувар), 21:32, 3:1 – Воротеляк (Лупандін), 28:36, 3:2 – Вершецький (Гвоздєв, Панасенко), 29:26, 4:2 – Бувар (Зуттер, Гірт), 45:40, 4:3 – Коробкін, 49:53, 5:3 – Ренч (Райст, менш.), 50:34, 5:4 – Вершецький (Науменко, Глинський), 54:57, 5:5 – Толкунов (Гвоздєв), 55:22, 6:5 – Нойеншвандер (Гроссніклаус, Фюрер Ю.), 63:37

У підсумку українці завершили турнір на третьому місці в групі. Швейцарці стали першими та вийшли до елітного дивізіону.

Нагадаємо, напередодні Україна переграла Польщу, у третьому турі поступились Казахстану, у другому турі зазнали поразки від Угорщини, а на старті турніру перемогли команду Словенії.