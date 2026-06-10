Це був дуже складний матч: головний тренер Японії – про перемогу над Україною у першому матчі Ліги націй

Головний тренер збірної Японії з волейболу Лорен Тіль розповів про складнощі в грі проти національною командою України у першому матчі Ліги націй.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Це був дуже складний матч. Це командна перемога, до котрої приклалися усі гравці, що виходили на майданчик. Україна так тиснула на нас – я дуже задоволений саме цією перемогою. Номер №8 (Дмитро Янчук – прим.) – настільки сильний, нам потрібно було уникати його ейсів. Я задоволений блок-захистом команди", – сказав Лорен Тіль.

Лорен також розповів про відсутність товариських матчів та коротку підготовку команди до Ліги націй загалом.

"Ми готуємося тільки 6-7 матчів, у нас не було товариських матчів. Нам потрібно покращувати блок-захист. Ми намагаємося тримати гравців у тонусі. Тож сьогодні ми показали непогану гру".

Нагадаємо, що збірна Японії обіграла "синьо-жовтих" у першому матчі Ліги націй із рахунком 3:0.

Також помічник головного тренера збірної України зазначив, що команді треба виправляти помилки на подачі та в атаці.

Наступні матчі у рамках першого ігрового тижня Україна проведе проти Китаю (11 червня), Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).