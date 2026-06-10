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Нам є що виправляти: помічник головного тренера чоловічої збірної України – про поразку від Японії

Володимир Слюсарь — 10 червня 2026, 17:17
Нам є що виправляти: помічник головного тренера чоловічої збірної України – про поразку від Японії
Україна – Японія
en.volleyballworld.com

Помічник головного тренера чоловічої збірної України Агустін Брісцолі поділився думками після поразки команди від Японії (0:3) у стартовому матчі Ліги націй.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Думаю, наша команда є дуже агресивною на цьому рівні – і це круто. Але нам є що виправляти – у нас було багато помилок на подачі, а також трохи в атаці. Але далі ми будемо думати про Китай та Кубу.

Ми рухаємося матч за матчем. Ми не ставимо якусь конкретну ціль – граємо кожен матч як фінал. Ми намагаємося набрати якомога більше очок у кожному матчі, бо це важливо для рейтингу і відбору на Олімпіаду", – сказав Агустін Брісцолі.

Окремо він відзначив, що Олег Плотницький точно повернеться до складу збірної України наступного ігрового тижня, а також може зіграти проти команди Польщі.

Наступні матчі у рамках першого ігрового тижня Україна проведе проти Китаю (11 червня), Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).

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