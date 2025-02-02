Барком-Кажани поступилися Ольштину в чемпіонаті Польщі

У суботу, 1 лютого, український волейбольний клуб Барком-Кажани зіграв матч 23 туру польської PlusLiga на майданчику клубу Ольштин з однойменного міста.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

У перших двох партіях перевага Ольштина була відчутною, жодних шансів зачепитися за них львів'яни не мали. Здавалося, так буде й у третьому сеті, проте за рахунку 14:10 на користь поляків "кажани" прокинулися, почали проходити атаки та полетіла подача. Рахунок швидко зрівнявся – 17:17, і набрані поспіль чотири очки українським клубом вирішили долю партії на його користь (25:19).

На жаль, розвинути успіх волейболістам Барком-Кажанів не вдалося. У середині четвертого сету Ольштин відірвався на чотири очки, і ця перевага виявилася вирішальною. Поляки забрали партію, а разом з нею й матч.

У "кажанів" залишилося 16 очок і 14 позиція у турнірній таблиці, у зоні вильоту. Відставання від рятівного 13 місця й надалі складає 3 очки.

Натомість Ольштин піднявся з 11 на 9 позицію, маючи 31 очко.

Волейбол – польська PlusLiga

1 лютого

Ольштин – Барком-Кажани 3:1 (25:16, 25:22, 19:25, 25:21)

Наступний матч Барком-Кажани проведе проти команди Купрум з міста Любін, яка у чемпіонаті Польщі йде 12-ю.

Нагадаємо, у грі 22 туру українська команда перемогла Норвід з міста Ченстохова з рахунком 3:1.