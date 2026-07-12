Завершення епохи: Крастіньш залишив Барком-Кажани після 10 років роботи
Львівський волейбольний клуб Барком-Кажани оголосив про завершення співпраці з головним тренером Угісом Крастіньшем.
Про це повідомила пресслужба клубу.
"Він прийшов у 2016 році і змінив усе. З ним ми вперше відчули смак великих перемог. Перший в історії клубу Суперкубок України став лише початком. Разом ми пережили багато моментів "уперше": єврокубки, чемпіонства, кубки та історичний дебют у польській PlusLiga", – йдеться у повідомленні клубу.
Латвійський фахівець став найуспішнішим тренером в історії клубу. Під його керівництвом Барком-Кажани тричі вигравали чемпіонат України, а також чотири рази здобували Кубок і Суперкубок України.
Крастіньш також працював із чоловічою збірною України. Він очолював національну команду з 2017 року до початку 2024-го.
У сезоні-2025/26 Барком-Кажани посіли 11-те місце в чемпіонаті Польщі.
Раніше повідомлялося, що польська PlusLiga змінила формат для українського клубу.