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Зібралися після першого сету: Барком-Кажани здобули важливу перемогу в чемпіонаті Польщі

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 20:49
Зібралися після першого сету: Барком-Кажани здобули важливу перемогу в чемпіонаті Польщі
Барком-Кажани

У неділю, 1 грудня, український волейбольний клуб Барком-Кажани провів черговий матч польської PlusLiga, в якому обіграв команду Норвід із Ченстохови.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Перший сет залишився за суперниками (25:23). Наступні також проходили у конкурентній боротьбі та з напругою, але представникам львівського клубу завжди вдавалося схилити чашу терезів на свою користь.

Барком-Кажани тепер мають 16 очок, що дозволяє посідати 14-те місце. Від рятівного 13-го місця відставання складає 3 очки.

Команда Норвід Ченстохова за 22 тури набрала 38 очок і посідає шосте місцe PlusLiga.

Волейбол – польська PlusLiga
27 січня

Барком-Кажани – Норвід Ченстохова 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:21)

Нагадаємо, наступний матч "кажани" проведуть 1 лютого. На виїзді вони поміряються силами з Ольштином, який посідає 11-те місце в таблиці.

Барком-Кажани волейбол

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