На війні з Росією загинув колишній гравець Барком-Кажанів та Буревісника Роман Знак

На війні з Росією загинув колишній гравець українського волейбольного клубу Барком-Кажани Роман Знак.

Про це трагічну звістку повідомила пресслужба команди.

Упродовж спортивної кар'єри він виступав за основну та другу команди клубу. У 2016 року захищав кольори Буревісника з Чернівців.

У 2024 році Роман став на захист України і служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

13 травня 2026 року Роман Знак загинув. Був нагороджений медаллю "Ветеран війни".

Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові, на полі почесних поховань №87.

Раніше стало відомо, що на війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів та Кубків України, майстер спорту з армрестлінгу Ігор Гладкий.