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Барком-Кажани продовжили контракт з ліберо збірної України

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 16:58
Барком-Кажани продовжили контракт з ліберо збірної України
Ярослав Пампушко
ВК Барком-Кажани

Барком-Кажани оголосили про продовження контракту з ліберо збірної України Ярославом Пампушком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована ще на 1 сезон.

До "Кажанів" Ярослав приєднався у 2023 році та за цей час провів у складі команди 79 матчів, ставши справжньою опорою в захисті.

Зазначимо, що наразі Пампушко перебуває у складі збірної України, яка бере участь у волейбольній Лізі націй.

Як відомо, напередодні "синьо-жовті" зазнали поразки від Болгарії у восьмому турі чоловічої Ліги націй 2026 року.

Барком-Кажани

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