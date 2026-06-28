Барком-Кажани продовжили контракт з ліберо збірної України
Ярослав Пампушко
ВК Барком-Кажани
Барком-Кажани оголосили про продовження контракту з ліберо збірної України Ярославом Пампушком.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Нова угода розрахована ще на 1 сезон.
До "Кажанів" Ярослав приєднався у 2023 році та за цей час провів у складі команди 79 матчів, ставши справжньою опорою в захисті.
Зазначимо, що наразі Пампушко перебуває у складі збірної України, яка бере участь у волейбольній Лізі націй.
Як відомо, напередодні "синьо-жовті" зазнали поразки від Болгарії у восьмому турі чоловічої Ліги націй 2026 року.