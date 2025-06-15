Лише одна поразка: жіноча збірна України перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги 2025

Жіноча збірна України з волейболу розібралася зі Словаччиною у вирішальному 6 турі Золотої Євроліги 2025 року.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Українки чудово проявили себе на атаці та подачі, і загалом була помітна перевага нашої команди у рівні. В першому сеті Словаччина взяла лише 12 очок.

У другому сеті суперниці вже спробували нав'язати боротьбу, та навіть вели в рахунку певний період часу, але у підсумку перемогу все одно святкували українки.

А ось третій гейм вже нагадував початок зустрічі – Україна ще на старті забезпечила себе перевагою, яка протягом гри лише зростала. Тож в останньому матчі турніру Україна розгромила Словаччину.

Золота Євроліга, жінки

6 тур, 15 червня

Україна – Словаччина 3:0 (25:12, 25:21, 25:16)

Ця перемога дозволила Україні з другого місця вийти у Фінал чотирьох Золотої Євроліги. Також туди кваліфікувалися Румунія та Швеція. А ось останній учасник визначиться між Угорщиною та Словенією.

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

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Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.