Успіх приносить інший успіх: чоловіча та жіноча збірні України піднялися у світових рейтингах

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила рейтинги чоловічих та жіночих збірних.

В обох оновлених рейтингах Україна покращила свої позиції за рахунок недавніх успішних виступів на міжнародній арені.

Чоловіча збірна здобула три перемоги в чотирьох матчах Ліги націй. Завдяки цьому вона з 234,65 бала піднялася на дванадцяте місце, відігравши одну позицію.

Найкращою збірною світу залишилася Польща (396,13), яка з великим відривом випереджає Францію (365,4). На третє місце вирвалася Італія (257,46), у той же час одразу на чотири позиції впала Словенія (317,04).

Світовий рейтинг чоловічих збірних з волейболу

Польща – 396,13 очка; Франція – 365,4; Італія – 257,46; Бразилія – 353,27; Японія – 333,17;

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12. Україна – 234,65.

Паралельно із цим жіноча збірна України піднялася на чотирнадцятий рядок оновленого рейтинга, відігравши одразу три позиції. Це сталося після того, як українки втретє вигралу Золоту Євролігу.

На відміну від чоловічого рейтингу, в жіночому Італія посідає перше місце із показником 456,91 очка. Другою розташувалася Бразилія (417,92), а за нею іде Польща (369,04).

Світовий рейтинг жіночих збірних з волейболу

Італія – 456,91 очка; Бразилія – 417,92; Польща – 369,04; Туреччина – 368,54; Японія – 347,08;

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14. Україна – 192,10.

Нагадаємо, що жіноча збірна України стала переможцем Золотої Євроліги-2025 завдяки впевненій перемозі наз Угорщиною.