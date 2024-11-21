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Декілька гравців Решетилівки не повернулися в Україну після матчу Кубку виклику

Микола Дендак — 21 листопада 2024, 19:46
Декілька гравців Решетилівки не повернулися в Україну після матчу Кубку виклику
ВК Решетилівка

Щонайменше 2 гравці українського волейбольного клубу Решетилівка не повернулися в Україну після виїзного матчу 1/16 фіналу Кубку виклику проти бельгійського Менена.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За їхньою інформацією, це Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. Також з'являлась інформація, що таких гравців загалом троє. У клубі цю ситуацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, у дебютному сезоні в єврокубках Решетилівка спершу здолала Клаксвік в 1/32 фіналу, проте потім без шансів поступилася Менену. Обидва матчі завершились з рахунком 0:3.

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Решетилівка

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