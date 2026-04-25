Ладижин створив неймовірний камбек у серії з Решетилівкою та виграв "бронзу" Суперліги

У суботу, 25 квітня, відбувся 5-й, вирішальний матч за бронзові медалі чоловічої Суперліги з волейболу сезону-2025/26, у якому Ладижин переміг Решетилівку.

Зустріч завершилися з рахунком 3:2.

Команді Вадима Патратія довелося здійснити камбек не лише з рахунку 0:2 за матчами, а й відігратися зі, здавалося, безнадійної ситуації на тайбрейку вирішальної зустрічі –вінницький клуб поступався 4:8 і 8:11, але зміг відігратися і перемогти, здобувши "бронзу" першості.

Суперліга України з волейболу-2025/26

Чоловіки, матч за третє місце

5-й матч, 25 квітня

МХП-Ладижин (Вінниця) – Решетилівка 3:2 (25:23, 25:23, 25:27, 21:25, 17:15)

Рахунок в серії 3:2

Нагадаємо, чемпіонами у чоловічій Суперлізі стали Епіцентр-Подоляни, які у фіналі перемогли Україну U-20.