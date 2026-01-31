Решетилівка отримала технічну поразку в Кубку України за невиїзд на матч у Харкові

Федерація волейболу України зарахувала поразку полтавському колективу Решетилівка через відмову проводити чвертьфінальний поєдинок Кубка України на території суперника, попри звернення клубу щодо безпекових ризиків.

Заява опублікована на сторінці клубу.

31 січня у Харкові мав відбутися поєдинок 1/4 фіналу Кубка України, проте полтавський клуб відмовився від виїзду до Харкова, який перебуває у зоні підвищеного ризику. У клубі наголошують, що не відмовляються від самого поєдинку, а вимагають дотримання безпекових норм.

Керівництво клубу звернулося до Федерації волейболу України з проханням не вважати матч таким, що відбувся, до ухвалення рішення Апеляційним комітетом.

Проте ФВУ оголосило про технічну перемогу Локоматива-1945, через невиїзд Решетилівки, тим самим вийшовши до фіналу чотирьох турніру.

Нагадаємо, що у матчі чемпіонату України, який відбувся 18 січня, Решетилівка ледь не влаштувала неймовірний камбек у матчі проти Тернополя. Тайбрейк тривав довго, команди зайшли за 20 очок, але в результаті перемогла тернопільска команда.