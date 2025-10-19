Україна U-20 розгромила Буревісник та очолила турнірну таблицю Суперліги

У неділю, 19 жовтня, відбулося два матчі 3-го туру чоловічої Суперліги з волейболу.

Так, Україна U-20 розгромила Буревісник, а Решетилівка розбила Житичі.

Наразі лідерство в турнірній таблиці захопила молодіжна збірна України, яка не програла жодної зустрічі.

Суперліга з волейболу

3 тур, 19 жовтня

Житичі Житомир – Решетилівка 0:3 (19:25, 19:25, 17:25)

Україна U-20 – Буревісник 3:0 (25:15, 25:9, 25:21)

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, Житичі Житомир здобули "суху" перемогу над Буревісником, а Решетилівка, яка 17 жовтня з рахунком 3:1 здолала Буревісник, поступилася збірній України U-20.