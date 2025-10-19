Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Україна U-20 розгромила Буревісник та очолила турнірну таблицю Суперліги

Олексій Мурзак — 19 жовтня 2025, 18:34
Україна U-20 розгромила Буревісник та очолила турнірну таблицю Суперліги
volleyball.ua

У неділю, 19 жовтня, відбулося два матчі 3-го туру чоловічої Суперліги з волейболу.

Так, Україна U-20 розгромила Буревісник, а Решетилівка розбила Житичі.

Наразі лідерство в турнірній таблиці захопила молодіжна збірна України, яка не програла жодної зустрічі. 

Суперліга з волейболу
3 тур, 19 жовтня

Житичі Житомир – Решетилівка 0:3 (19:25, 19:25, 17:25)

Україна U-20 – Буревісник 3:0 (25:15, 25:9, 25:21)

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, Житичі Житомир здобули "суху" перемогу над Буревісником, а Решетилівка, яка 17 жовтня з рахунком 3:1 здолала Буревісник, поступилася збірній України U-20.

Буревісник волейбол Решетилівка Україна U-20 Суперліга з волейболу Житичі Житомир

Суперліга з волейболу

Чемпіонки України попрощалися з шістьма гравчинями
Україна U-20 – бронзовий призер чемпіонату України
Визначилася символічна збірна та MVP чоловічої Суперліги сезону 2024/25
Епіцентр-Подоляни – чемпіон чоловічої Суперліги України сезону-2024/25
Епіцентр-Подоляни – в кроці від перемоги в Суперлізі, Україна U-20 зрівняла рахунок у серії за бронзу

Останні новини