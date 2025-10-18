Решетилівка програла збірній України U-20, Житичі переграли Буревісник у 2 турі Суперліги

Сьогодні, 18 жовтня, продовжилися матчі української волейбольної Суперліги.

Житичі Житомир здобули "суху" перемогу над Буревісником. Боротьба між командами була лише в третьому сеті, коли житомиряни виграли лише в три очки.

Решетилівка, яка вчора з рахунком 3:1 здолала Буревісник, поступилася збірній України U-20. За рахунку 1:1 "молодіжка" досить упевнено забрала два сети поспіль.

Суперліга з волейболу

2 тур, 18 жовтня

Буревісник – Житичі Житомир 0:3 (12:25, 17:25, 22:25)

Решетилівка – Україна U-20 1:3 (25:20, 23:25, 11:25, 16:25)

Нагадаємо, Решетилівка підписала трьох кубинських гравців.