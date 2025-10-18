Решетилівка програла збірній України U-20, Житичі переграли Буревісник у 2 турі Суперліги
facebook.com/Zhytychi/photos
Сьогодні, 18 жовтня, продовжилися матчі української волейбольної Суперліги.
Житичі Житомир здобули "суху" перемогу над Буревісником. Боротьба між командами була лише в третьому сеті, коли житомиряни виграли лише в три очки.
Решетилівка, яка вчора з рахунком 3:1 здолала Буревісник, поступилася збірній України U-20. За рахунку 1:1 "молодіжка" досить упевнено забрала два сети поспіль.
Суперліга з волейболу
2 тур, 18 жовтня
Буревісник – Житичі Житомир 0:3 (12:25, 17:25, 22:25)
Решетилівка – Україна U-20 1:3 (25:20, 23:25, 11:25, 16:25)
Нагадаємо, Решетилівка підписала трьох кубинських гравців.