Віцепрезидент Барком-Кажанів: Навіть 10 місце буде для нас хорошим результатом

Віцепрезидент волейбольного клубу Барком-Кажани Даріуш Б’єрнат поділився очікуваннями від нового сезону PlusLiga.

Віцепрезидента цитує польське видання Polsatsport.

За його словами, головна мрія львівської команди – пробитися до плей-оф, однак зробити це буде надзвичайно складно.

"Чи вдасться здійснити цю мрію? Не знаю. Здається, у новому сезоні PlusLiga буде ще сильнішою, ніж минулого року. У кожному матчі доведеться буквально виривати перемогу. Навіть 9-те або 10-те місце за підсумками сезону стане для нас хорошим результатом", – сказав він.

У новому сезоні свої домашні матчі Барком-Кажани проводитимуть у Ельблонгу – це вже четверте польське місто, яке приймає українську команду. Раніше львів’яни грали у Кракові, Велюні та Тарнові. Загалом команда дебютувала у PlusLiga у сезоні 2022/23.

Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні.

