Барком-Кажани в матчі аутсайдерів чемпіонату Польщі обіграли команду Хелм

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула перемогу в чемпіонаті Польщі над командою Хелм з однойменного міста. Рахунок матчу 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22).

Після програного першого сету Кажани прокинулися й упевнено забрали дві наступні партії. Четверта теж розпочиналася з перевагою львів'ян, однак у її середині поляки вирівняли становище і навіть вийшли вперед. Все ж кінцівку наша команда провела впевненіше й святкувала перемогу.

Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга

22 тур, 22 лютого

Барком-Кажани – Хелм 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22)

Кажани здобули вже сьому перемогу у 21 матчі й з передостанньої 13 позиції піднялися на 11-ту. Втім, із тим-таки Хелмом та командою Купрум львів'яни мають по 20 очок і випереджають суперників лише за різницею виграних сетів.

У наступному матчі 25 лютого Кажани зустрінуться з середняком першості Польщі, командою Белхатув у номінально домашньому поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Барком-Кажани обіграли чинного чемпіона Польщі, команду Богданка ЛУК із Любліна.