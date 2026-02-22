Барком-Кажани в матчі аутсайдерів чемпіонату Польщі обіграли команду Хелм
Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула перемогу в чемпіонаті Польщі над командою Хелм з однойменного міста. Рахунок матчу 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22).
Після програного першого сету Кажани прокинулися й упевнено забрали дві наступні партії. Четверта теж розпочиналася з перевагою львів'ян, однак у її середині поляки вирівняли становище і навіть вийшли вперед. Все ж кінцівку наша команда провела впевненіше й святкувала перемогу.
Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга
22 тур, 22 лютого
Барком-Кажани – Хелм 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22)
Кажани здобули вже сьому перемогу у 21 матчі й з передостанньої 13 позиції піднялися на 11-ту. Втім, із тим-таки Хелмом та командою Купрум львів'яни мають по 20 очок і випереджають суперників лише за різницею виграних сетів.
У наступному матчі 25 лютого Кажани зустрінуться з середняком першості Польщі, командою Белхатув у номінально домашньому поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Барком-Кажани обіграли чинного чемпіона Польщі, команду Богданка ЛУК із Любліна.