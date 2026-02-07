Барком-Кажани обіграли чинного чемпіона у першості Польщі

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула сенсаційну перемогу в чемпіонаті Польщі. В межах 20 туру львів'яни на виїзді обіграли чинного чемпіона першості, Богданку ЛУК із Любліна, з рахунком 3:2 (25:22, 17:25, 25:21, 19:25, 15:12).

Команди почергово виграли по дві партії, а кінцівку тай-брейку впевненіше провели Кажани. Найкращим гравцем зустрічі став діагональний українців Василь Тупчій, який здобув 17 очок.

Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга

20 тур, 6 лютого

Богданка ЛУК – Барком-Кажани 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 15:12)

Кажани здобули вже третю перемогу поспіль і шосту загалом. Раніше з аналогічним рахунком львівська команда обіграла клуби Проект Варшава та Кендзежин-Козьле.

Барком-Кажани продовжують перебувати на передостанній, 13 позиції першості Польщі. Однак відстань від головного аутсайдера, Норвіда з Ченстохови, збільшилася до п'яти очок.

У наступному матчі 14 лютого Кажани зустрінуться з другою командою чемпіонату Польщі, Алурон Вартою з міста Заверце.