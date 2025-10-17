Український клуб підсилився трьома кубинськими легіонерами

Волейбольний клуб Решетилівка підсилив свій склад трьома кубинськими легіонерами.

Про це повідомив портал Volleyball.ua.

Так, до колективу з Полтавщини приєдналися: пасуючий Даян Мануель Торрес Амаро, діагональний Маркос Антоніо Лісер Йарросау та догравальник Даніель Дюран Гонзалес.

25-річний пасуючий Даян Мануель Торрес Амаро розпочинав свою кар’єру на батьківщині у Капіталінос де Ла Габана (2017-2023). Потім на один сезон перейшов до Сьєнфуегос (2023/24). А минулого сезону переїхав до Іспанії, де грав за Таррагону.

Діагональний Маркос Антоніо Лісер Йарросау, якому нещодавно виповнилося 21 рік, має за плечима досвід виступів лише в одному клубі – кубинському Гуантанамо (2021-2024).

31-річний Даніель Дюран Гонзалес впродовж спортивної кар’єри також виступав лише в одній команді – кубинському клубі Капіталінос де Ла Габана (2010-2025).

Нагадаємо, 17 жовтня Решетилівка розгромила Буревісник у стартовому матчі Суперліги.