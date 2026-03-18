Барком-Кажани без шансів поступилися середняку чемпіонату Польщі

Українська волейбольна команда Барком-Кажани в номінально домашньому поєдинку чемпіонату Польщі в трьох сетах поступилася команді Скра з міста Белхатув. Рахунок зустрічі 0:3 (13:25, 19:25, 21:25).

Скра, яка відчайдушно бореться за потрапляння до вісімки команд, що зіграють у плейоф, виглядала більш мотивованою та впевнено перемогла.

Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга

25 тур, 18 березня

Барком-Кажани – Скра 0:3 (13:25, 19:25, 21:25)

Кажани знаходяться на 11 місці з 14 команд вищого дивізіону Польщі й уже забезпечили собі прописку в еліті на наступний сезон.

В останньому матчі регулярного сезону 23 березня львівська команда зіграє з клубом Гданськ ще один номінально домашній поєдинок.

Раніше повідомлялося, що Барком-Кажани здобули 5 перемог у 6 зустрічах першості Польщі з волейболу.