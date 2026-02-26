Барком-Кажани здобули п'яту перемогу в шести останніх матчах першості Польщі
Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула перемогу у виїзному матчі чемпіонату Польщі над командою Ястшембський Венгель з міста Ястшембе-Здруй. Рахунок матчу 3:1 (18:25, 25:21, 25:18, 25:23).
Вже традиційно для своїх останніх матчів львів'яни без особливої боротьби віддали першу партію, а надалі перехопили ініціативу та виграли три сету поспіль у середняка чемпіонату Польщі.
Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга
23 тур, 26 лютого
Ястшембський Венгель – Барком-Кажани 1:3 (25:18, 21:25, 18:25, 23:25)
Кажани здобули восьму перемогу у 22 матчах, причому п'яту за останні 6 поєдинків, і продовжують посідати 11 позицію серед 14 клубів.
Наступний поєдинок львівська команда проведе 7 березня на виїзді проти команди Жешув.
Нагадаємо, що у своїй попередній грі Барком-Кажани обіграли одного з аутсайдерів першості Польщі, клуб Хелм.